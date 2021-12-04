港PMI回升至52.6 連續10月擴張

反映私營經濟增長加快

報告表示，隨着疫情受控，市場信心增長，帶動了訂單需求與產量增長。不過，本港企業從中國內地與海外新接的業務量依然疲軟，11月份更快下跌，疫情持續肆虐、原材料及運輸成本飈升，造成出口貿易量減少。

採購價格與員工成本同時上漲，帶動整體投入成本飈升，企業在11月繼續承受價格升壓，但企業仍可將成本負擔轉嫁客戶。IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan指出，因受航運延誤、物料短缺的影響，供應商不斷延長交貨時間，反映供應鏈並不暢順，最終導致投入成本與產出售價持續攀升。雖然兩者升幅已較上月微減，但整體依然強勁，值得繼續觀察。

11月中國採購業PMI報52.1

此外，11月財新中國採購業PMI報52.1，按月下降1.7點，較官方服務業PMI高1點。連同下跌的製造業PMI，11月綜合PMI降0.3點至51.2。

財新智庫高級經濟學家王喆指出，服務業擴張速度略有放緩，10月底至11月初多地出現新發疫情，對經濟造成不利影響。他指出，就業有所惡化，居民收入增幅有限，消費品購買力薄弱，認為中小企業紓困仍是政策重點。