美上月新增職位遠遜預期 非農職位僅增21萬 美股高開後轉跌

不過美國上月失業率由4.6%跌至4.2%，跌幅較預期大，是去年2月美國疫情惡化前的低位。11月勞動參與率按月升0.2個百分點，升至61.8%，是去年3月美國疫情惡化以來最高。就業市場趨緊，工人薪酬持續增長。美國11月私營企業工人的平均時薪按年升4.8%，升幅與10月持平，但略低於分析師預期。市場人士指出，工資壓力稍緩，輕微緩解了聯儲局的壓力，但這並不意味下周的通脹數據趨於溫和。

失業率跌至4.2% 跌幅大於預期

聯儲局主席鮑威爾本周才向國會表示，聯儲局應考慮在本月中的政策會議，加快結束買債步伐，預示聯儲局可能提早加息。同於今年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）及三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）也在非農數據公布前，釋出貨幣政策正常化的信號。美國短期國債孳息率微升，長期國債孳息率微跌。美國10年期國債孳息率跌穿1.43厘。

受Delta變種病毒影響，美國第三季GDP按季折合成年率僅增長2%，分析師原預期今季增長可望加快，不過上月微弱的職位增長，加上新變種病毒帶來的不確定因素，令外界揣測就業數據會否為聯儲局的「鷹派」立場帶來變數。不過明年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）昨晚表示，新變種病毒不會影響復蘇，預期明年將加息兩次。

昨公布的服務業數據理想。美國供應管理協會（ISM）公布，11月非製造業指數由66.7升至69.1創歷來新高。50以上的數值反映服務業活動擴張，而服務業為美國經濟貢獻三分之二以上。

上月非農數據顯示，在經濟復蘇時期創造最多職位的休旅行業，包括酒吧、餐廳、酒店等企業，在11月的職位僅增2.3萬。即使聖誕購物旺季臨近，上月零售業也減少2萬職位。職位增長最多的行業，來自專業及商業服務，上月職位增長9萬個。

學者：美股樓市升勢 鼓勵人提前退休

明年有投票權的克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）警告，若Omicron變種病毒的傳播力較Delta強，那麼在疫情期間失業或辭職的人可能會繼續留在家中，妨礙更多人重返勞動力市場。直至9月底，美國職位空缺達到1040萬。路透社稱，疫情期間數百萬失去工作的美國人，仍未重投就業市場，又或由打工仔變成自僱人士。經濟學家表示，美股及樓價的升勢，為許多美國人帶來財富，鼓勵部分人提前退休。

（綜合報道）

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