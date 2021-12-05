避險升溫美股倒跌 比特幣瀉兩成 資金轉入日圓瑞郎 金價再升逾1%

明報記者 歐陽偉昉

上周五納指跌1.92%，收報15,085點；道指跌0.17%，收報34,580點。反映小型股的羅素2000指數，昨跌2.13%，全周跌3.86%，較標指的1.22%為多。市場避險情緒提高，有「恐慌指數」之稱的波動指數（VIX），上周五曾高見35.18，為今年1月底以來首次，收報30.67點，上升9.7點。

馬斯克再沽Tesla

達沽貨目標60%

近月受投資者追捧累升不少的科技股在上周五急挫，SaaS股Adobe（美：ADBE）跌8.24%，為表現最差標指成分股，受惠元宇宙和電動車熱炒的Nvidia（美：NVDA）跌4.46%。馬斯克周四再沽93.41萬股，Tesla（美：TSLA）周五跌6.42%，市場統計他已完成60%的沽貨目標。盛寶銀行投資總監Steen Jakobsen指出，聯儲局焦點轉向通脹，加上聖誕節期間市場流動性降低，因此機構投資者從市場撤離資金。

增長型科技股跌幅遠較大市為多，曾被戲稱「契媽」的Cathie Wood，旗下ARK創新ETF（美：ARKK）已跌回去年11月水平，上周五收報93.57美元，較上月初高位累跌34.57%，納指只跌5.86%。

風險偏好急降，亦震散虛擬貨幣市場，比特幣昨午曾挫逾20%，截至晚上10時15分報47,439美元，仍跌16%。以太幣曾急跌22%，截至10時15分仍跌14%，其他虛幣亦見大跌逾10%（見表）。虛幣交易所Luno亞太區主管Vijay Ayyar表示，有若干進行槓桿買賣的比特幣買家，因虛擬貨幣市場大瀉而遭震倉出局。

美10年國債收益率跌至1.35厘

資金轉至防守股避險，標指必需消費品ETF（美：XLP）升1.24%，標指公用股ETF（美：XLU）升1%。美國10年國債收益率跌至1.35厘，反映資金流入債市推升債券價格。避險資產亦上升，金價上升1.24%，每盎司報1784.5美元，美元兌日圓報112.82，日圓升0.29%至10月初高位。

分析:美股待議息後才回穩

標指上周五險守100天線（4491點），華晉證券資產管理投資總監馮宏遠表示，市場關注通脹水平，投資者需留意在周五（10日）公布美國11月通脹率。他認為，即使美股本周偶有反彈，但整體至少要議息完結後才會回穩，預期今年底以較低水平收市。