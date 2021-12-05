阿里美股兩個月跌三成 空倉大減

過往中資科網股的沽空活動活躍，在港股市場中，騰訊（0700）股價愈高企累積沽空愈大，這反映有持貨者借貨給沽空者「收倉租」，收取利息以增加回報；沽空者亦可趁股價插水賺錢離場。阿里巴巴股份在美國市場的沽空向來活躍。但隨着股價自10月的168美元反覆下挫，至上周五累計跌幅高達33.36%，連帶該股的沽空股數在期間大減2691.95萬股，反映沽空者押中該股股價向下，已陸續平倉。

阿里港股沽空值反增至111億

以阿里巴巴美股在11月中的沽空股數仍逾4626.63萬股作為參考，上周該股在當地收市價111.96美元計，涉及倉位價值仍高達51.79億美元（約403.69億港元）。

反之在港方面，根據證監會的累計沽空持倉報告顯示，阿里港股（9988）由10月15日至11月26日股價插水20.21%，累計沽空卻增加3397.93萬股，達到8604.36萬股；沽空值由84.24億元，增至111.08億元。港、美兩地累計沽空持倉此消彼長，正無聲無息預示，投資者已將戰場轉向港股。