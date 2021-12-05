皓日兩日累收近500票 超購4倍

皓日以折實均呎21,548元首推100伙，較同區樓齡34至41年的老牌屋苑如德福花園、淘大花園等二手均呎約1.6萬元高出逾三成，惟挾區內逾30年來首個新盤的優勢，吸引不少準買家入票認購。昨日是項目對外開放示範單位的首個周末，展銷廳外不時出現人龍，不少準買家排隊等候參觀示範單位。市場消息稱，項目至今累收近500票。

恒隆地產高級經理—物業銷售彭頌欣表示，每名買家最多可入兩票，入票者均由用家為主，集團對參觀示範單位人流及入票量均感到滿意，計劃短期內展開首輪銷售，對銷情有信心。

維港滙II昨售出8伙1房戶

另信置（0083）、會德豐及嘉華（0173）等發展的西南九龍長沙灣新盤維港滙II，昨日進行次輪公開發售，共128伙，當中63伙以價單形式發售，折實售價756.62萬元起，另有65伙以招標形式推售。市場消息指，項目昨日售出8伙，全屬新推售、位於3B座E室實用面積325方呎的1房戶，成交價介乎779.6萬至823.1萬元，實呎介乎23,988至25,326元；另同系維港滙I亦售出1伙，9伙合共套現逾7500萬元。

貝沙灣本月開齋

4房戶7980萬易手

二手持續暢旺，豪宅物業錄大額成交。利嘉閣地產分行經理陳漢白表示，薄扶林貝沙灣錄本月首宗成交，為4期5座中層B室新近易手，實用面積1886方呎，4房雙套房連工人套房間隔，享全海景致，連同一個車位以7980萬元易手，實呎42,312元。原業主於2012年2月以4288萬元購入單位，持貨約9年，現轉手帳面升值約3692萬元，物業升值約86%。

另居屋成交亦活躍，祥益地產高級區域經理黃慶德表示，屯門居屋龍門居新近錄成交，單位位於15座中層F室，實用面積431方呎，2房間隔，獲區內客以340萬元（未補地價）承接，實呎7889元，屬市價水平。原業主1997年在居二市場價以約71.8萬元購入，持貨約24年，轉手帳面獲利268.2萬元，物業期內升值逾3.7倍。