要求買方抵押國有資產 輝瑞強勢作風惹爭議

由輝瑞與德國藥廠BioNTech（美：BNTX）開發的新冠疫苗，截至10月已在全球賣出35億劑，是全球最受歡迎的新冠疫苗之一。不過美國消費者權益組織「公共公民」（Public Citizen）發表報告，質疑輝瑞利用主要疫苗製造商的地位，與部分國家簽訂「不平等條約」。

「公共公民」分析輝瑞與部分國家簽訂的合約內容，發現輝瑞可阻止簽約國接受他國捐贈疫苗，例如巴西政府被限制接受他國捐贈的輝瑞疫苗，而且不能捐出自己購買的輝瑞疫苗。一旦違約，輝瑞有權終止協議，並要求政府支付合約的剩餘疫苗劑量全款。

輝瑞可單方面改發貨時間毋須受罰

此外，根據輝瑞與阿爾巴尼亞、巴西、哥倫比亞簽署的合約，輝瑞有權單方面改變發貨時間而毋須受罰。雙方若有糾紛，可透過秘密的仲裁法庭解決，而輝瑞可豁免民事賠償責任。輝瑞有權要求巴西、智利、哥倫比亞、多米尼加和秘魯，將國有企業資產、海外資產等作為購買疫苗的擔保。輝瑞曾回應就主權資產擔保問題，強調輝瑞沒干涉任何國家外交、軍事或文化重要資產的意圖。輝瑞強調，採取了價格分級制，為中、低收入國家提供疫苗價格優惠，迄今約有1億劑疫苗交付中、低收入國家。

富國捐贈疫苗承諾僅達標14%

中、低收入國家的疫苗採購進展緩慢之際，富裕國家的捐贈遲遲未能兌現。在截至10月底的數據顯示，富裕國家承諾向「新冠病毒疫苗實施計劃」（COVAX）捐贈的18億劑新冠疫苗，實際上只有2.61億劑到位，相當於其承諾的14%。

[企業地球村]