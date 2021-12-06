送走擔憂的年終銷售總結

若要在此說年終銷售總結看來還早，營銷和銷售的部門大概對聖誕銷售還抱有很大的期望。但從外國的黑色星期五和Cyber Monday銷售數字，大概可以看出市場的一些反應，為2022的營銷計劃作一點鋪排，該進取還是保守！？實在是尷尬的問題，雖然少了Nu和Xi，Omicron還是打亂了市場回復「正常」的期望。

送禮的組合設計

過去的黑色星期五，Amazon，Shopify和Facebook Marketplace三家紛紛報喜。Amazon銷售破紀錄，大概是藉「元宇宙」熱，連帶Oculus Quest 2 VR裝置大賣。大節當前，不一定是科技產品，三款棋盤遊戲Catan Board Game, Hasbro Candy Land, Hot Wheels Criss Cross也非常受歡迎。聖誕前科技、遊戲和送禮用的產品非常受歡迎。在香港大概也是走兩個極端，100-300元小禮品用作聖誕交換禮物，更高價的用作真實送禮予摯愛親友。就算是網店，在香港配合完善的物流，應該還可以把握節日前的最後黃金時間。

網店更面向全球化

Shopify除了公布銷售額比上年有所增加，平均每個購物車的價格是$100美金。更值得留意是有23%的銷售額是全球性質的，有15%的銷售是跨地域的。這提醒了各位網店和Marketers，除了繼續應對聖誕大節的銷售策劃，也應該為來年網店能否全球化做好準備。全球化看似可以做更大的生意，但也意味着面對全球性的競爭。營銷策略、價格、物流、地區文化差異也是要考慮的因素。

總算送走擔憂，但不應該惰慢

Facebook Marketplace被咀賤的外國媒體形容為Facebook留下來唯一的一件好東西。在香港Facebook Marketplace風評不一，曾經發生不少網騙和假貨銷售。不過我仍然強烈建議網店應該開Facebook Shop和Instagram Shop，甚至乎是將兩者連結，配合社交媒體營銷，和未來Social Commerce的發展。

下一步的eCommerce部署

不少現在的網店，也是Covid期間「幹」出來，商家們做到生意就沒有再顧及其他細節，其實數據上有七成的客人也是用手機購物，你的網店是否真的在手機上 「User Friendly」還是只是有一個手機的介面？不妨親身經歷一次。品牌網店、Marketplace和社交媒體店都應該共存同功能互補，品牌網店內容和SEO搜尋引擎優化也是不少網店在第一輪推出時沒有細緻規劃的。在交出年終銷售總結報喜時，也不要忽略來年需要更仔細的部署才能突圍而出。