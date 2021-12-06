中概股退市壓力加劇 中證監：爭取解決問題

禁中資VIE境外上市 「完全誤解誤讀」

中證監發言人表示，中證監和相關監管部門對企業選擇境外上市地持開放態度，尊重企業依法合規自主選擇上市地。他提到，近期有媒體報道指內地監管部門將禁止中資企業以VIE（可變利益實體）架構赴境外上市，推動在美上市中國企業退市，「是完全誤解誤讀」；他更指一些境內企業正積極與境內外監管機構溝通，推進赴美上市事宜。

就中美審計監管合作方面，發言人指出，近期中證監與美國證交會、美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）等監管機構就解決合作中存在的問題進行溝通，相信只要雙方監管機構繼續秉持相互尊重、理性務實和專業互信的原則展開對話磋商，一定能夠找到雙方都接受的合作路徑。

發言人強調，中國有關監管部門將積極統籌處理好投資者、企業、監管等各方關係，進一步提高政策措施的透明度和可預期性，也將繼續與美國監管同行保持坦誠溝通，爭取盡快解決審計監管合作中的遺留問題。

中證監強調，中美雙方在中概股審計監管範疇上一直有互相合作，但稱「美國一些政治勢力近年來把資本市場監管政治化」，無端打壓在美上市中國企業，脅迫中國企業退市，指「是一種多輸的做法」。