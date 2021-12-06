倫敦商廈傳售韓 長實：有offer不表示會賣

現為瑞銀倫敦總部

彭博日前報道指，長實擬以該座目前為瑞銀集團倫敦總部的商廈5 Broadgate以約12.5億英鎊（約128.95億港元）價格出售，買家為韓國國民年金及領盛投資管理。翻查資料，長實於2017年以總代價402億元出售中環中心，不久後以10億英鎊轉投英國收購Broadgate 5。另韓國國民年金代表對此亦拒絕評論。

早於今年6月，已傳出長實正考慮出售有關物業，當時更傳出長實已於少數潛在的買家進行初步討論，惟當時並未達成任何協議，而長實希望以超出10億英鎊的價格出售。5 Broadgate位於倫敦市Liverpool Street火車站及地鐵站毗鄰，建築面積約120萬平方呎，物業自2015年落成後由瑞銀承租作為英國總部，租約年期至2035年。