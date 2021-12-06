交銀國際洪灝：港股估值吸引 買中資科網消費新能源

明報記者 葉創成

恒指上周五跌至23000多點，與去年3月中全球疫情大爆發時的低位相若，《Money Monday》上周五再次專訪在去年3月中建議撈底、並推介多隻「倍升股」（見配稿）的交銀國際洪灝，他現時對港股後市並不悲觀，籲趁低吸中資科網、消費及新能源股：「港股目前處於調整期，雖然我們不知道最低位在哪兒，但是我們相信港股在此水平是有吸引力的。雖然現時外面風大雨大，我們接收到很多壞消息，但我們認為在港股已如此低估值的情况下，大家應該不要過分在意這些壞消息。我們明年看好互聯網、消費及新能源板塊，尤其是前兩者的估值現時已屬偏低，即使它們今年均有本身的負面消息而被市場沽售得很厲害，但我們希望明年待消息明朗化後，中概股回歸的路徑設定後，互聯網股估值可以修復，而看好消費股則基於「由上而下」的選股策略（top down approach），主要原因是預期美國明年產能恢復，中國製造業相對下降、消費相對上升，因此利好中國消費股」。

科網股估值嚴重低估 揸一年贏面大

洪灝解釋看好的中資科網、消費及新能源三大板塊的原因，首先指中資科網股股價經過下半年以來顯著調整（見圖1），已反映大部分壞消息，目前估值被嚴重低估：「近月互聯網股很多壞消息，大家都不想持有此板塊，令估值已被壓抑得很厲害，估值現已被嚴重低估，所以我不認為現時有這麼多壞消息便令互聯網股沒有機會了。互聯網股的壞消息不斷出現，大家也難免會有所恐慌，但我估計互聯網股股價一年後高於現水平的機會很大。」

在是次專訪中，洪灝指不會推介個股。而交銀國際上周發表2022年投資展望報告，該行分析團隊視美團（3690）為互聯網行業的首選股，原因是隨着用戶滲透率提升，預計明年內地餐飲外賣市場規模按年增長27%至1.4萬億元人民幣，在整體餐飲市場的滲透率將增至32%，而美團除了外賣業務穩定增長外，中長期戰略亦從餐飲向零售擴張；該行認為，美團等新經濟平台的政策壓力已有所緩釋，短期佣金率相對穩定，靈活用工人員保障逐步加強，對利潤影響小，重申買入，目標價358元，對應明年市銷率8倍。

美國證交會立上周五宣布通過《外國公司問責法》，正式要求外國公司提供審計底稿檢查，否則有機會於3年內除牌，並要求外國公司須提交文件申報是否由外國政府擁有或控制，市場預期不少在美國上市的中概股不會向該會提交審計底稿此商業機密資料，將會選擇不在當地上市，投資者亦率先沽貨離場，當日中概股股價普遍大跌，例如同樣在港、美掛牌、上周已屬拖累恒指下跌的兩大藍籌阿里巴巴（9988）及美團（見表），上周五於美國收市價分別較港股收市價低一成及半成。

明年中國「消費升出口降」利消費股

至於看好中資消費股，洪灝解釋，是從宏觀的角度出發、「由上而下」選股所致，「我們中國去年及今年出口表現強勁，原因是全球其他國家供應鏈普遍仍受疫情影響，只有中國可以維持正常，而發達國家的消費則受到當地政府的財政政策及貨幣政策刺激，所以過去兩年的宏觀主題是『中國生產、外國消費』。展望明年，我覺得外國的消費不會再像今年般強勁，因此預期當地通脹即使維持在高位亦不會遠超預期，這樣的話，假如明年外國疫情進一步改善、產能相對回復正常，對中國出口產品的需求便會下降，而且若中國疫情進一步受控，明年消費市道亦會改善，所以明年宏觀大形勢是『外國產能復蘇，消費下降；中國消費上升，出口下降』，故我覺得現時估值偏低的消費股有投資機會」。

至於近日非洲最先出現的變種新冠病毒Omicron，在全球各地亦有相關零星個案出現，洪灝認為，雖然事件如何發展仍然有待觀察，難以準確預測，但他強調要對全球醫療科技及防疫能力有信心，估計該變種病毒不會影響全球經濟復蘇的大方向：「我認為要相信科學，今年全球疫情防控已比去年理想，即使今年有Delta及Omicron變種病毒，但影響程度已相對不大；人類已累積與病毒鬥爭兩年的經驗，隨着疫苗科技繼續發展，我估計明年的狀況會比今年好，即使暫時仍沒辦法可以完全清除疫情」。

洪灝續說，中央近月加強調控內地樓市，雖然短期對內地消費市場帶來個別陣痛，但他相信此舉可令樓價在中長期轉趨平穩，令居民住屋開支不會像過往般攀升，此趨勢利好內地消費市場，並且在明年及今後一段更長時間均會持續，對中資消費股亦屬正面，「在此新的宏觀大環境下，如何去投資中資消費股，是值得大家關心的事」。

新能源股現階段須選真正受惠股

國家主席習近平在去年9月出席聯合國大會宣布中國2030年前碳達峰及2060年前碳中和的目標，不少中資新能源股、包括洪灝在去年3月專訪中提及的內地太陽能玻璃股福萊特玻璃（6865），股價至今勁升數倍（見圖2）。洪灝表示，雖然他目前仍然看好中資新能源股，惟該板塊經過頗長時間的炒作後，現時選股要更審慎。

「新能源此主題是永恒的，當中，電動車、儲能、輸電、太陽能及風電均有長期投資的機會，但此主題現已炒了一段時間，相關股票價格因此亦已漲了很多，我覺得大家是時候更加重視基本面，而非只着眼於投資主題，此板塊未必大到可以支撐這多高估值的上市公司，這便好像早前熱炒的醫療股，股價現已從高位大跌。其實每次股市炒新主題都是這樣，初期是所有沾上邊的股票都去買，但到下一個階段，便要分開哪些是真正可以受惠的，而有些公司只是說故事而已」。

電動車及相關電池股是過去一年多以來最當炒的新能源板塊，當中的龍頭股比亞迪（1211）及寧德時代（深：300750）在股價急升數倍後，目前市值分別1萬億元及1.6萬億元人民幣，預測市盈率分別達149倍及141倍，目前它們估值是否已屬偏高呢？洪灝回應：「它們估值肯定已不便宜，甚至可以說很貴，雖然何時會回歸合值理屬未知之數，但假如你現時才追入去買，我覺得是有些危險的。」

比亞迪寧德估值偏高 寧買A股原材料股

洪灝認為，若投資者鍾情電動車此主題，投資在A股上市的上游資源股或許更佳，「若內地以至全球都轉去發展電動車等新能源的話，一定需要使用更多的有色金屬，例如鈷、鋰、鈀及銅等，而且它們的供應有限，將來有很大機會供不應求」。

龍源電力亮點多 股價上升有理

洪灝強調，明年應該投資低估值的中資股，此原則貫穿他上文所看好的科網、消費及新能源等三大板塊，而在新能源股中，他認為可以選擇估值仍然比較合理的電力股，並且提及內地風力發電龍頭股龍源電力（0916），「在眾多內地電力股中，龍源電力現時新能源發電的比例較高，其他很多只是仍在轉型中；而且龍源電力有比較多不同業務，有很多故事可以講，所以我覺得它的股價上升是有原因的」。

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