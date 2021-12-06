去年3月籲低吸撈底 薦多隻倍升股

福萊特玻璃股價至今升數倍 表現最佳

恒指於《Money Monday》第240期封面故事見報該周曾續急挫、去年3月19日最低報21139點，惟隨着美國聯儲局於3月23日宣布重啟量寬（QE）、每月買債1200億美元救市，在流動性推動下，港股跟着近11個月急漲，今年2月18日最高報31183點，至過去9個多月始反覆回落，上周收報23766點。洪灝在該期封面故事提及的股份，除阿里及愛奇藝外，其餘股價均曾勁升逾倍，至今以福萊特玻璃表現最佳，仍有數倍升幅。

[封面故事]