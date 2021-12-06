去年3月籲低吸撈底 薦多隻倍升股
文章日期：2021年12月6日
【明報專訊】去年3月初新冠疫情在歐美多國大爆發後，當地股市大跌，港股亦跟隨顯著向下，恒指在3月次周急跌2113點或8.08%，收報24032點，交銀國際洪灝在《Money Monday》第240期（去年3月16日出版）封面故事專訪中預測，恒指在20000點至22000點之間有強大支持，而他有信心疫情總會過去，呼籲對港股波動勿恐慌，認為可以吼定優質股名單，準備分段低吸撈底，當中，他鍾情擁有眾多互網聯用戶的平台型公司，包括騰訊（0700）、阿里、美團、拼多多（美：PDD）及愛奇藝（美：IQ），而交銀國際研究部團隊則在新能源板塊中推介福萊特玻璃。
福萊特玻璃股價至今升數倍 表現最佳
恒指於《Money Monday》第240期封面故事見報該周曾續急挫、去年3月19日最低報21139點，惟隨着美國聯儲局於3月23日宣布重啟量寬（QE）、每月買債1200億美元救市，在流動性推動下，港股跟着近11個月急漲，今年2月18日最高報31183點，至過去9個多月始反覆回落，上周收報23766點。洪灝在該期封面故事提及的股份，除阿里及愛奇藝外，其餘股價均曾勁升逾倍，至今以福萊特玻璃表現最佳，仍有數倍升幅。