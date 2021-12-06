Staycation需求支持 聖誕預訂反應佳

Christoph Mares相信，酒店業在疫情下會視乎旅遊限制放寬情況而逐步復蘇，從最近歐、美及中東陸續恢復通關，已見緩慢復業來看，預見將來會有強勁復甦，壓抑的需求亦會重臨。

須警惕變種病毒影響

他明言：「位於邁阿密的酒店錄高入住率，幾與疫情前相若，歐洲馬德里、日內瓦、倫敦及巴黎的酒店生意亦見恢復」。他更形容：「在聖誕新年檔期，集團旗下歐、美及香港等大城市酒店預訂難以置信地高」，他稱不少客人會預訂3至4天住宿，並聚焦餐飲活動，料可錄強勁預訂，但礙於疫情，聚會或維持較細規模。在沒有外來遊客來訪支持下，他認為，酒店房租難以大幅上調。隨著疫情穩定下來，他預見在酒店舉辦的活動會在明年第一、二季會陸續回復。談到酒店業何時全面復蘇，他坦言長遠對酒店業界復蘇審慎樂觀，但最終可能要取決於接種疫苗情況，他又指業界在迎來旅客時，亦要對變種病毒Omicron傳播的可能性時常保持警惕。