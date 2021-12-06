鄒健宏：元宇宙——更精彩的莊周夢蝶

當中概念實在難於理解。今天回頭一看，這不就是未來「元宇宙」的概念嗎？虛擬與真實世界漸模糊不清，未來我們所體驗的必定比「莊周夢蝶」還要精彩。

筆者醉心音樂科技，曾經藉智能電話創造一系列的歌唱產品，讓用戶隨時隨地體驗當歌手的樂趣。元宇宙的出現可讓音樂世界有更廣闊的發展，戴上眼鏡以虛擬身分進入另一個空間，音樂會或演唱會再不受場地所限制，任何人都可以化身虛擬歌手，或以甜蜜可愛歡笑面，唱出心中理想的志願，活在令人陶醉及嚮往的新國度。噢！太令人嚮往了，差點忘記了這個專欄要講數碼資產。

要開始儲多點NFT

音樂如何構建數碼資產？royal.io給我們作了最好的示範，這個剛剛在今年8月完成1600萬美元融資的NFT音樂投資平台，不單讓用戶通過投資NFT而獲得喜愛歌曲或專輯的擁有權，更可給粉絲與音樂創作人及歌手等一同賺取版稅；全部投資紀錄透過NFT成為數字資產在區塊鏈上進行交易，實現了音樂版權與民共享的未來大方向。

我們香港也有創舉，港產科企Marvion將舉辦世界首個混合NFT音樂製作比賽，參加辦法非常簡單，參賽者只需預備一條60秒的短片介紹自己及其音樂團隊，同時分享創作參賽歌曲的靈感來源，並提交歌曲中最引人入勝的30秒片段便可。參賽者的音樂作品將被製作成混合NFT永久儲存在區塊鏈上，勝負取決於作品NFT的銷售量；頭三名勝出者可獲1年音樂製作合約，及價值10萬美元的獎品。主辦單位更會作全球宣傳，參賽者有機會藉NFT一夜成名。

從來沒有試過這麼清新脫俗的感覺，NFT夠瘋癲，元宇宙夠齊全，混在一起的感覺，竟然比「真實世界」有過之而無不及，究竟係莊周夢蝶定係蝶夢莊周？已經無從得知，今日只知道要開始儲多點NFT。

香港數碼資產學會幹事 www.HKDAS.org

[鄒健宏 加密解碼]