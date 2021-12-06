《幫你格價》：表現差異大 慎選強積金

明報記者 黃清瑤

中港股票基金相信是不少香港投資者喜愛投資的類別，昔日中資科技股前景亮麗，豈料新冠病毒疫情爆發、內地政府收緊各行各業的監管政策、內房債務危機，以及近日最新變種病毒出現，都為中港股市帶來強烈震盪。雖說強積金反應比一般基金及股票慢，但數據顯示11月份強積金表現已大受影響。而今年首11個月，市面沒有一隻中港股票基金錄得正回報。

11月，中港股票基金表現最差的是海通MPF退休金-海通香港特區基金-A類別，單月跌幅高達9.08%。基金截至今年10月底止的數據顯示，有接近25%投資在消費者非必需品行業，另外金融及保險、公用事業各佔約20%。至於五大持股則有長線跑輸大市的匯控（0005）、美團（3690）、騰訊（0700）、郵儲銀行（1658）及阿里巴巴（9988）。

海通成上月表現最差中港股票基金

至於上月表現最好的是東亞 (強積金) 享惠計劃-大中華股票基金，回報為跌2.8%。截至今年9月30日底止的報告顯示，基金分散投資於11個行業，有27.1%投資於資訊科技，非必需消費品佔15.1%及通訊服務佔11.3%，五大持股則包括有台積電（台股:2330）、騰訊、阿里巴巴、港交所（0388）及美團。

如以首11個月的回報來看，大部分中港股票基金均跌9%至16%，在跌市中較能站穩陣腳的同樣是東亞大中華股票基金，僅跌4.09%，而該基金在過去3年及5年的回報表現，排行在眾多基金的首5位之內。至於中長線回報最差的，是東亞 (強積金) 集成信託計劃-中國追蹤指數基金，首11個月累跌20.74%，過去3年及5年的表現排行「尾三」，分別跌5.9%及1.34%。

至於上月表現最好的，是預設投資策略基金（65歲後基金），回報範圍由0.07%至1.46%，高於歐、美及環球股票基金普遍錄得負回報。各家公司的預設投資策略基金回報差異不算大，過去一年平均回報由1.59%至2.97%，而過去三年回報平均為6%左右。值得留意的是預設投資策略基金(核心累積基金)的三年回報平均為10.6%左右，可作為抵禦通脹及保本的不二選擇。

美股基金方面，上月，跌幅最大的是中銀保誠北美指數追蹤基金，月內跌1.24%。但普遍中長線表現回報較佳，如過去一年，美股基金的平均回報由25%至27%，過去5年及10平回報平均為13%至16%不等。當中，長線表現較好的是萬全美國股票基金，三年、五年及十年回報屬行內第一，其次是宏利MPF北美股票基金。

萬全宏利美股基金長線表現最佳

環球股票基金的中長表現僅次於美股，大部分基金的三年表現介乎13%至16%，但要留意，景順增長基金、中國人壽樂休閒環球股票基金及BCT （行業）的環球股票基金，在過去10年都錄得低單位增幅。宏利MPF康健護理基金過去3年、5年回報亦只有8.55%及9.73%。

至於歐股基金方面，宏利MPF歐洲股票基金短中長線持續跑贏同業，過去一年回報接近三成，回報為所有基金類別最高。另外，三年及五年回報為22.55%及14.84%。

股票基金屬高風險類別，因此回報較高，但投資者宜慎選公司，就以中港股基金為例，不同公司的回報差異非常大。美股過去10年可說是長勝將軍，因此大多美股基金表現接近。較低風險投資有混合資產基金 ，當中又細分81至100%股票、61至80%股票、41至60%股票及21至40%股票。同樣道理，股票佔比愈高，回報相對較高，以81至100%股票為例，過去三年、五年及十年回報介乎7%至10%，其他混合資產基金的回報亦低於9%。

基金2022年展望：看好日本歐元區

展望未來，不少基金公司已發布2022年投資展望，當中有不少觀點非常接近，例如看好日本、歐元區，主要是由於過去未有太大增長，預期疫苗及新冠藥物面世，會有助旅遊、酒店及進出口業復蘇，會對以上兩個地區的經濟帶來利好影響。除此之外，印度經濟及基金表現在疫情中亦展現強韌，投資者不妨留意。

另外，不少看法對中港股票前景存在分歧，一方面預期中港通關對香港經濟有正面刺激，以及內地內需蓬勃及出口強勁都會令中國明年保持增長，但另一方面內房債務問題以及內地收緊監管都對市場信心造成重大影響。

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