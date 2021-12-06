梁振輝：美聯儲政策轉向值得留意

目前價位的變化或許不太重要，因為美聯儲在上周出現明顯的政策轉向，首先就以往一直強調通脹是「暫時性」的論調出現變化，主席鮑威爾的言論令投資者擔心未來通脹或許會進一步走高，但更重要的發展是鮑威爾明確指出有可能加快結束買債計劃，意味貨幣政策收縮的速度將較以往預期加速，若這個方向漸漸成為了市場共識，對未來數月的投資市場以至美元走勢具有重要影響。

央行會議重中之重，未來兩周有多達6家主要中央銀行舉行貨幣政策會議，央行可能會陷入如何改善增長與通脹前景的困境。雖然澳洲儲備銀行（12月7日）、加拿大央行（12月8日）、歐洲央行和英倫銀行（12月16日）以及日本央行（12月17日）的政策及言論將會對其本國貨幣產生較大影響，但市場最主要的關注仍然放在美聯儲（12月14至15日）的會議上，特別是其對整體貨幣市場走向的影響。上周公布的美國就業和企業盈利表現或許不足以緩解投資者的不確定和恐懼情緒，尤其是在年底前市場流動性預計將會大幅減少的情況下更值得關注。

看淡日圓歐元交易擁擠

因此，跨資產的倉位和貨幣之間的倉位調整可能會主導短期的市場方向。我們認為看好美元、看淡日圓和看淡歐元均可算是擁擠的外匯交易方向。美元兌日圓若持續失守 112 可能會引發更大的沽壓，並走低至109至110水平，我們預計美元在美聯儲會議之前於115之上的上行空間有限。歐元兌美元成功抵禦了近期的拋售壓力，可能在關鍵技術支持位1.1165之上建立底部，而進一步回升至1.1525的風險正在上升。商品貨幣則因為變異病毒對商品需求的影響而承受壓力，但澳元兌美元維持在0.70附近的強勁支持區上方，美元兌加元維持在強勁技術阻力位1.2950下方。兩隻貨幣均扭轉了最近的疲軟趨勢，或會分別走向0.73和1.25水平。

渣打香港財富管理投資策略主管

[梁振輝 匯市前瞻]