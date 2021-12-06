何啟聰：憧憬中概股回歸 港交所牛證吼55339

憧憬中概股從美國退市後，或有機會赴港掛牌，港交所（0388）上周五受追捧，高位曾急升逾半成，成功重上450元，收市升逾4%。向上在50天線約467元或具阻力，失而復得的430元觀望重建支持。

中概股回流概念帶動港交所急升，好倉見資金追貨。港交所股價波幅增加，窩輪引伸亦跟隨向上，若預期股價在急升後或進入整固格局，引伸可能有回落機會，追貨資金亦可考慮牛證，以免除引伸回落對輪價構成的潛在負面影響。看好或可考慮港交牛證55339，收回價423.88元，行使價421.88元，槓桿比率約15.3倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]