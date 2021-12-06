摩根大通亞洲：股價新低資金博反彈 阿里巴巴Call 28285
文章日期：2021年12月6日
【明報專訊】美國證交會要求外國公司提供審計底稿供檢查，否則可能3年內被紐約證交所及納斯達克除牌。阿里巴巴（9988）連日見新低，上周五進一步跌穿120元水平，全周累跌7%，連跌3周。輪證資金流方面，輪場投資者仍傾向進場博反彈，截至上周四的5個交易日，阿里好倉累計錄得近5000萬淨流入，當中CALL輪及牛證流入量各佔一半。
如投資者計劃部署反彈，應注意在正股跌勢持續下，宜重新審視合適條款，當中可參考阿里購28285，行使價141.98元，價外幅度約20%，實際槓桿約5.5倍，2022年4月22日到期。較保守的投資者可參考上日新上市的阿里購17008，特點為市場上少有的較貼價的選擇，行使價130.3元，明年7月底到期，實際槓桿約3.5倍。
而選擇牛熊證的投資者在部署相對弱勢的股份時，亦要注意收回風險，看好可注意阿里牛53825，收回價102.8，實際槓桿約6倍。
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