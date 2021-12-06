陸振輝：生活快樂的真締是樂觀

那如何才能得到快樂的真締？

每個人都只是擁有一張叫「生活」的入場券的過客而已。 體驗完人生的三萬多天後，再不捨，也要離開。 過去無法改變，明天難以預知，能做的就只有不辜負當下。《增廣賢文》有云：「良田千頃不過一日三餐，廣廈萬間只睡臥榻三尺」。世事難料、得失難測，只要遇事學會淡然處之，於紛擾人間中自可安然無恙。

適度的欲望是動力，但過度的欲望卻是現實的枷鎖！ 欲望會困住你的身心，會操控你的言行舉止。孔子推崇「克己」，就是要自己控制住欲望，而不是讓欲望控制自己。人可以什麼都沒有，但不能沒有良知。做事要仰不愧天、舉止要俯不愧人、行為要內不愧心方為正道！

出現在你生命中的每個人，無論緣分、無論相處、無論關係，每一個接觸都是你生命中的印記，都有其必須完成的使命。因此必須禮待陌生人、善待知心人、優待枕邊人。不要懼怕麻煩，有時互相麻煩是互相聯繫的一種方式。人若太曲高和寡，就只會自絕於天下。

總括而言，生活快樂的真締是樂觀、得失的真締是捨得、欲望的真締是克制、禍福的真締是良知、緣分的真締是珍惜、麻煩的真是聯繫、圓滿的真諦是留白而已。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]