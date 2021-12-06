陳永傑：油價跌紓通脹加息壓力

近月全球通脹升勢轉急，各國亦紛紛出招應對，令投資市場憂慮美國等國家採取加息制衡通脹，加息之聲響遍全球。

美國及歐洲等西方國家實施與病毒共存策略，令新冠病毒反撲，導致部分歐洲國家新確診數字急升，再度封城。歐洲國家經濟轉弱，拖慢全球復蘇，加息也打折扣。

歐洲央行管理委員會委員暨荷蘭央行行長諾特表示，無理由令歐央行相信區內高通脹會持續一段時間。通脹高企時間超過原有預期，他們需要加息，但看不到通脹超長期持續理據，預計明年底前升勢放緩。

油價是高通脹主因，油價急促滑落，或化解通脹，美國加息將變得保守。美國能源部將從戰略石油儲備中釋放5000萬桶原油，紓緩經濟從疫情復蘇時出現的石油供需失衡，以降低油價。美國總統拜登表示，美國汽油價格在不久將來就會下跌，但需要時間。日本亦釋放420萬桶石油儲備。油價先跌後升，反彈2%以上，仍高位徘徊。美日等國壓低油價行動能否成功，需時間證明。

歐洲經濟轉弱 加息機會減

歐洲經濟轉弱，加息可能性減小。油價回落亦令全球通脹放緩，美國加息或變得保守。通脹減慢，加息放緩，本港加息機會亦減。住宅物業也具有對抗通脹，也是自用及投資一物二用的實用工具。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]