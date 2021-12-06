廖偉強：炒家增加市場流轉

早年香港樓市可謂炒家當道，筆者在上世紀1980年代入行時，無論一手或二手市場交投都十分活躍，尤其是當年的樓花買賣，轉售方式五花八門，有排隊買位、籌號轉售、內部認購轉售、發售當天即場加價轉賣、樓花買賣亦有建築期轉名、即供分期轉售也有，炒賣方法比比皆是。因此當年造就了不少炒家，有業餘簡單轉售籌號或代人排隊者，也有職業炒家因當年轉售成本較低而獲利甚豐者。

上世紀，炒家聯絡經紀主要靠固網電話或傳呼機，當中傳呼機因可四處攜帶，便成為收集信息最快捷的工具。

當年筆者接觸不少炒家，傳呼機號碼就成為他們的標誌，例如2933、3638、1400等這些號碼，便經常會在報章地產版的廣告上出現。

炒家銷聲匿迹 樓價無因而下跌

不過，自SARS後樓價連年上升，政府便從2010年開始推出樓市辣招，炒家亦因此銷聲匿迹，樓宇交投量顯著急降，不過樓價並沒有因此而同步下跌，相反在這10年間更加節節上升，原因是買賣的成本增加，業主不輕易賣樓，鎖死了市場的供應，在缺乏流轉下，樓價依然長升長有。假如今日的炒家仍然存在市場的話，當有利淡消息出現時，骨牌式推波助瀾的效應便會推低樓價，可見炒家除了增加市場流轉外，亦無形中創造新的入市機會！

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]