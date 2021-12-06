布少明：買家入市「趕收爐」

據美聯物業分行統計，全港35個大型屋苑於11月22日至28日的一周，合共錄68宗成交，與前一周持平。至於十大屋苑方面，11月份10大二手指標屋苑共錄得183宗買賣成交，較10月份約156宗回升約17%，屬連跌3個月後回升，亦反映有買家加快入市。

近日全球突然出現全新變種病毒，會否影響兩地通關進程尚未可知，但亦令筆者深深感受到「世上唯一不變的就是改變」的道理。幸而，過去2年的疫情，已令港人適應「疫下新常態」。其實本港先後經歷幾波疫情來襲，對於普羅大眾，甚至整體樓市而言，已漸漸對疫情消息產生「抗體」及「免疫力」，各行各業不少從業員，眼見樓市於疫情期間依舊屹立不倒，已早着先機轉投地產代理業，冀及早把握中港正式恢復通關帶來的新機遇。據地產代理監管局資料顯示，11月份地產代理人數為41,964人，並連升7個月，更連續4個月創出歷史新高，可見地產代理是不少人心目中可致富的黃金行業。

個人認為，目前市場資金相當充裕，而且機遇處處，除低息環境持續外，置業剛需強勁、存款高企等，配合本港經濟持續改善，因此對樓市前景非常樂觀。至於樓價方面，在新盤潮不減下，相信樓價有望於年底前再現輕微升幅，一旦中港兩地恢復大規模通關，相信屆時樓市將更添上升動力。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]