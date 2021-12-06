MPF提取後 切忌不作為

撰文 李凱茵

調查因應財務狀况和態度、健康、社交和活動這四大範疇，定出退休健康指數，反映香港人對退休準備、期望及滿意度，結果整體得分只有56分，僅較合格分數高出少許。程浩賢表示，這個調查結果反映香港人對退休管理沒有具體概念，以及缺乏有系統的準備工作。他建議訂立及進行退休計劃時留意以下三方面：

理財知識愈少 投資目標愈「離地」

（1）認識自己退休需要，例如可以參考入息替代率(income replacement ratio)。另外也要估算自己須要預備多少年退休生活費，由於港人平均壽命全球最長，故這項工作必不可少；

（2）有了目標後，要盡早養成儲蓄習慣。愈早開始，就有更長時間去做好準備，也可放大複息效應對財富累積的威力；

（3）定期檢視投資組合，考慮當刻的組合是否仍能達到長期投資目標，還要根據市况去做好配置。

調查的結果又顯示，雖然香港是國際金融城市，但原來有高達65%的受訪者認為自己的理財知識水平偏低。調查結果顯示，理財知識較高的人士的退休健康指數得分，較理財知識較貧乏的平均高出9分。此外，理財知識較低的受訪者預期的投資回報「離地」，他們會期望有10厘的投資回報，相對地理財知識高的受訪者則預期有7厘回報，相對較為合理。

另外一個值得注意的現象是原來有高達72%的被訪者沒有明確計劃或沒有想過如何使用強積金，另外有68%人士稱會把強積金儲起或作日常開支般花掉，而不會作重新投資。

程浩賢表示這是非常不理想的數據，再次證明市民沒有積極管理退休需要。他表示，強積金成立至今21年，截至第三季為止內部回報率(IRR)為4.4%，屬不錯的投資回報。然而，強積金業界的數據顯示有85%的強積金戶口持有人會於退休後一年內全數提取強積金。至於提取了後卻只是存放在銀行或作日常開支，並沒有特定用途或其他投資。

強積金提取後放銀行 易被通脹蠶食

程浩賢指不建議類似做法，原因是退休後沒有了主動收入，被動收入的重要性就會大幅提升。把強積金存放銀行戶口，每年落袋的利息不足1厘，儲蓄只會不斷地被通脹蠶食。所以，他建議尋找適合的投資，例如每月或每季派息的低風險產品作再投資。

關於退休後的投資有什麼要注意，程浩賢又提出了三大重點：首先要維持低風險；其次是要有定期派息作為被動收入以應付生活；最後是資金要有靈活性，維持高的變現能力以應付突發情况，例如醫療開支等。此外，調查又顯示受訪市民期望退休後的投資可以有5厘回報。程浩賢表示市面有低風險投資產品做到這個效果。另外也可留意更低風險的產品如專供60歲或以上人士購買的銀色債券，以及年金等。他補充，4%至5%回報對退休人士來說算是合理的預期。

對於明年的經濟發展及投資展望，信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉表示，預期明年環球經濟增長4%至5%，雖較今年明顯放緩，但仍高於長期平均。她表示擴張經濟周期的高峰很大機會已經過去，短期內應該會進入下行周期。

預期通脹及貨幣政策調整會是明年的投資主題，陳曉蓉指正處於高水平的美國通脹，估計明年第一季才到達高峰，過後逐步紓緩。假如現階段的生產瓶頸問題解決，如通脹繼續高企，估計聯儲局將會加快加息步伐。

投資板塊方面，由於主要的資產類別價格都已經偏貴，在目前的負實質利率下，估計股票會繼續跑贏債券。明年首季及未來一年，信安維持看好股票，當中預期歐、美市場表現會佔優，亞洲市場如中國及日本看法是中性，但就輕微看淡香港股市。

[退休綢繆]