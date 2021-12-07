人行降準0.5百分點 放水1.2萬億 規模超上次 分析︰維護內房產業鏈融資

明報記者 歐陽偉昉

是次降準後，大型金融機構的存準率將降至11.5%。人民銀行有關負責人表示，是次降準可降低金融機構每年資金成本約150億元，完成後金融機構加權平均存款準備金率為8.4%。部分釋放資金將用於銀行歸還到期的中期借貸便利（MLF）。本月15日將有9500億元MLF到期（見圖）。人行表示，降準是保持流動性合理充裕，加強對實體經濟的支持，將保持貨幣供應量，和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配 。在保持流動性合理充裕的同時，有效增加金融機構支持實體經濟的長期穩定資金來源，以及加大對中小微企業的支持力度。

部分置換MLF 本月中9500億到期

人行上一次在今年7月初降準，當時出乎市場預期，其後中國消費和投資按年增速明顯放緩，第三季經濟增長降至4.9%。今年下半年，內地房地產融資收緊，房企陸續出現違約事件，拖慢房地產開發投資增長，加上地方政府去槓桿令基建投資減速，10月份固定資產投資按年增長，由上半年的12.6%，降至首10個月的6.1%。

申萬宏源的報告指出，降準是因為要維護內房產業鏈融資，第三季內房因為政策調控和違約，導致銀行風險偏好大幅下移，信用擴張需求放緩，威脅明年地產投資增長趨勢，因此是次再傳出穩定房企融資的信號。

ING銀行大中華區首席經濟師彭藹嬈認為，今次釋放的1.2萬億元，與近3個月的平均每月新增人民幣貸款相若，釋放的金額不是太多。現時市場並非缺乏資金，而是貸款利率因為內房違約上升，降準可緩和上升的壓力，減少借貸成本令基建項目更具吸引力，推動固定投資上升。

ING：降準難阻違約發生

至於是否因為恒大（3333）正式公布美元債違約而降準，彭藹嬈指出即使銀行資金增加，也未必會貸予目前風險甚高的內房，不會阻止違約的發生，但可穩定投資者信心。對於會否直接調降市場報價貸款利率（LPR），彭藹嬈指對比人行在月中發布《貨幣政策執行報告》，再次使用「不搞大水漫灌」 用語，認為直接減息的機會相當低。