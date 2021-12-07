花樣年爆煲 主席認對政策解讀不足

「沒有部門來做風險提示」

文章引述潘軍於12月2日表示，花樣年境外債務規模超過40億美元、折算近260億元，另集團境內信用債規模逾60億元、境內銀行類金融機構貸款規模超過200億元，當中更未計及處理難度最高的非金融機構融資。他表示，近兩個月一直與非金融機構貸方溝通，部分已經達成和解。

境外債務方面，集團已委任財務顧問和法務顧問，至今已識別了95%的債權人，正跟海外債權人小組的顧問正在積極溝通，也對公司存量的以及在營運的項目做了經營分析及預測，與公司顧問討論並推出了境外債務重組框架第一版方案。

潘軍又表示，公司已透過不同方法與境內債權人溝通，比如支付一部分到期利息，截至12月3日，兩隻境內債獲得延期，至今沒有出現境內公開市場違約事件，並獲得部分債權人諒解。

上半年照斥80億買地

他提到，今次危機源於公司缺乏風險控制措施，「（今年）上半年遇到這麼大的壓力，我們不應該再買地了，結果我們還是花了80億（買地）」，而且「國家已經在調控了」，但公司卻沒有部門做風險提示，「不賺錢，我們還在拍地」，最終遭到重大打擊。