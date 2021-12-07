吉利首11月汽車銷售117萬輛 料難達全年目標

新能源電氣化汽車銷量創按月新高

月內，新能源和電氣化汽車銷量創月度新高，按年升1.4倍至1.62萬輛；轎車、運動型多用途車及多用途汽車的總銷量分別達5.21萬輛、8.34萬輛及365輛。

11月汽車出口量按年升11％至1.31萬輛；國內市場銷量則按年跌11％至12.28萬輛。吉利最新推出市場的電動車品牌極氪「ZEEKR 001」汽車，於上月開始交付，月內交付2211輛。

東風汽車（0489）公布11月產銷報告，月內總銷量按年跌12.2％至26.64萬輛，總產量按年跌21％至24.56萬輛。首11個月汽車銷量按年微跌0.34％至251.72萬輛，總產量按年微跌0.46％至248.83萬輛。東風汽車昨日收報7.01元，全日跌4.5％。