吉利首11月汽車銷售117萬輛 料難達全年目標
文章日期：2021年12月7日
【明報專訊】吉利汽車（0175）昨日公布，首11個月汽車銷售達116.92萬輛，按年微升0.3％，僅完成今年全年153萬輛銷量目標的76％，意味吉利需要在今月完成餘下的24％或36萬輛的銷量，才可達標，而36萬輛將等於按年要大增1.4倍。單計11月汽車銷量為13.59萬輛，按年跌一成，惟按月升22％。吉利昨日收報22.25元，全日跌3.5％。
新能源電氣化汽車銷量創按月新高
月內，新能源和電氣化汽車銷量創月度新高，按年升1.4倍至1.62萬輛；轎車、運動型多用途車及多用途汽車的總銷量分別達5.21萬輛、8.34萬輛及365輛。
11月汽車出口量按年升11％至1.31萬輛；國內市場銷量則按年跌11％至12.28萬輛。吉利最新推出市場的電動車品牌極氪「ZEEKR 001」汽車，於上月開始交付，月內交付2211輛。
東風汽車（0489）公布11月產銷報告，月內總銷量按年跌12.2％至26.64萬輛，總產量按年跌21％至24.56萬輛。首11個月汽車銷量按年微跌0.34％至251.72萬輛，總產量按年微跌0.46％至248.83萬輛。東風汽車昨日收報7.01元，全日跌4.5％。