渣打推可持續發展儲蓄戶口 人幣利息最高2.88厘

支援港元美元人民幣 息率各不同

戶口同時支援港幣和美元，兩種貨幣利息分別是0.68厘及0.38厘，存款金額介乎20萬至100萬元，以及2.5萬美元至12.5萬美元。

渣打香港個人、私人及中小企業銀行部主管王麗珠表示，港人對可持續發展及綠色金融產品的興趣漸增，在早前的調查結果顯示，大約有10%的受訪者把逾四分之一資金投入可持續投資。繼「綠色按揭」服務後，該行再次增加支持可持續發展的金融產品及方案，以響應集團2050年融資活動淨零碳排放的目標。

事實上，銀行業界先後推出不同ESG產品，例如中銀香港（2388）推綠色定期存款計劃，存款期為1個月或3個月，最低存款額為1萬元人民幣，資金主要用於支援綠色建築、可再生能源、污染防治等項目。匯豐銀行也推出綠色存款，不過針對的客群為企業而非散客，以港元和美元發行，存款期限為3個月或以上，最低存款門檻為10萬元或2萬美元。