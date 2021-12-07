Omicron憂慮減 美股急升 道指早段升逾650點 科技股偏軟

受聯儲局收緊貨幣政策的預期影響，美國短期國債孳息率高企，長期國債孳息率回落，令孳息率曲線趨平。上周兩年期及10年期美國國債息差收窄至74個基點（100基點等於1厘），差距是去年底以來最窄。市場預期聯儲局加息，推高短期國債孳息率，對未來經濟增長潛在打擊則鼓勵投資者購買長期國債，令長債孳息率下滑。

摩通：聯儲局「轉鷹」風險更值關注

雖然新冠疫情反覆，標普500指數今年以來已錄得20%升幅。主要投行估計，標普500指數明年底的目標，將介乎4400點至5300點之間。以標普500指數上周五收報4538點計算，大行押注美股明年底的指數範圍，與目前相比介乎下跌3%至上升17%（見表）。

市場人士表示，多數分析師預期，明年美股仍會上漲，但由於估值較高，升幅將會受限。受消費者支出及資本支出推動，企業盈利仍將繼續增長。不過供應鏈問題仍會持續，加上勞動力短缺，以及貨幣政策收緊等，將會為大市帶來風險。部分預測尚未計入新冠變種病毒Omicron的風險，但普遍分析認為，美國經濟對疫情已有較好的準備。摩通（美：JPM）表示，變種病毒雖帶來一些挫折，但由於自然感染及疫苗接種獲提高了群體免疫力，死亡率顯著降低，加上新的療法出現，明年主要風險仍是聯儲局「轉鷹」。摩通預期，標普500指數明年成幅達一成以上。

投行Jefferies亦認為，由於美國消費者、企業、政府都在釋放支出，但基數效應不利於企業盈利和高估值股票，預期明年標普500指數升幅達一成。高盛（美：GS）表示，隨着聯儲局收緊貨幣政策及實際收益率上升，投資者應預期明年的回報略低於平均水平。不過高盛仍預期，明年標普500指數升幅達12%。

高盛預測明年標指升12%

美銀（美：BAC）則預測，更高的貼現率、消費放緩等因素將影響美股，預期明年標普500指數變化不大。相比之下，摩根士丹利對前景悲觀，考慮到金融環境收緊及企業盈利增長放緩，美股在當前水平吸引力不大，預期標普500指數明年跌3%。

利潤主要來自對科技企業持股的軟銀（日：9984），近期股價大幅回落。美國聯邦貿易委員會（FTC）提出訴訟，阻止軟銀持有的英國晶片設計公司ARM出售給NVIDIA（美：NVDA），加上軟銀持股的滴滴（美：DIDI）準備從紐約退市，拖累軟銀股價周一收市跌8.2%，股價已連跌7天。

科技股回落 軟銀大跌8.2％

投資者憂慮軟銀投資組合表現，如重倉的阿里巴巴（9988），今年以來股價跌五成。軟銀股價今年迄今累計跌逾35%，其今年股價有可能創2006年以來最大年度跌幅。美國證交會（SEC）申報文件顯示，收購ARM屢遇阻滯NVIDIA（美：NVDA），行政總裁黃仁勛在本月初沽出44萬股NVIDIA，套現1.4億美元（約11億港元）。NVIDIA股價早段挫逾7%。紐約對冲基金Engine Capital敦促百貨連鎖Kohl's（美：KSS）考慮賣盤，或分拆電商業務，刺激Kohl's股價早段升6%。

（綜合報道）

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