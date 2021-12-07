沙特阿美加價 國際油價漲3%
文章日期：2021年12月7日
【明報專訊】油組領袖沙特阿拉伯的國家石油公司沙特阿美（沙特：2222），上調1月對美國及其主要市場亞洲的所有等級原油的官方售價，按月升幅達到60至80美仙，其在亞洲的高硫燃料油價格，至少漲至 2000年以來最高。加上美伊就重啟核協議的談判陷入僵局，令伊朗石油出口增長的前景黯淡，國際油價昨晚升3%。布蘭特期油價格升穿每桶72美元，紐約期油價格升穿每桶68美元。
阿美稱對需求「非常樂觀」
雖然油組與盟友（OPEC+）上周決定維持在明年1月將日產量提升40萬桶的計劃，但油價連跌6周後開始反彈。沙特上調原油官方售價的舉措，反映其對原油需求前景的信心。沙特阿美將其為亞洲客戶提供的阿拉伯輕質原油，從12月的價格提高60美仙，令每桶價格高於基準3.3美元，以追隨中東現貨市場的升勢。
沙特阿美此前表示，對需求「非常樂觀」，認為市場對變種病毒Omicron反應過度。美國總統首席醫學顧問福奇（Anthony Fauci）稱，早期數據顯示Omicron的危險性不大。但由於該變種病毒蔓延至更多國家和地區，限制了油價的進一步升幅。經紀商OANDA指出，若Omicron最終被證實危險性不大，即使其更具傳染性，上周的低位就是本季最佳的撈底機會。