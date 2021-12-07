沙特阿美加價 國際油價漲3%

阿美稱對需求「非常樂觀」

雖然油組與盟友（OPEC+）上周決定維持在明年1月將日產量提升40萬桶的計劃，但油價連跌6周後開始反彈。沙特上調原油官方售價的舉措，反映其對原油需求前景的信心。沙特阿美將其為亞洲客戶提供的阿拉伯輕質原油，從12月的價格提高60美仙，令每桶價格高於基準3.3美元，以追隨中東現貨市場的升勢。

沙特阿美此前表示，對需求「非常樂觀」，認為市場對變種病毒Omicron反應過度。美國總統首席醫學顧問福奇（Anthony Fauci）稱，早期數據顯示Omicron的危險性不大。但由於該變種病毒蔓延至更多國家和地區，限制了油價的進一步升幅。經紀商OANDA指出，若Omicron最終被證實危險性不大，即使其更具傳染性，上周的低位就是本季最佳的撈底機會。

（綜合報道）

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