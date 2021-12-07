劉宇亮：人行降準 帶來積極信號
文章日期：2021年12月7日
【明報專訊】人民銀行12月6日港股收市後公布，將於2021年12月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，此次降準共計釋放長期資金約1.2萬億元。此次人民銀行目的是為加強跨周期調節，優化金融機構的資金結構，提升金融服務能力，支持實體經濟。
減輕人民幣升值壓力
從宏觀經濟方面看，降準強化了經濟中的資金流動性，進入年尾，屬於流動性「乾枯期」，實體企業本身對流動性有一定需求，降準緩解了企業的流動性問題。另歐美持續的貨幣寬鬆政策，為人民幣造成了一定的升值壓力，降準可以減輕人民幣的升值壓力，政策以穩健基調，不是轉向，人民幣匯率預料會繼續在均衡水平波動。
高負債資金敏感板塊最受益
股市方面，降準為股市帶來了流動性之餘，政策出台力度超出市場預期，為市場帶來積極的信號，提高投資者對市場的信心。流動性對股票、債券等資產具有利好作用。
板塊方面，降準通常會令高負債率或資金敏感型板塊受益最多，如銀行、券商、地產、有色金屬、建築、建材等，可見12月6日券商板塊盤中一度抽升。
過往降準對A股漲跌比率也只有一半一半，所以短期來看，股價不一定拉升。但今次不同的是，相信資金不會流進不景氣的內地房地產市場，流向股市的機率會增加。政策支持中小企業、綠色發展、科技創新，所以科技成長股亦可能會受惠。