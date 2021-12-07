首屆「城市創科大挑戰」圓滿舉行 全民推動 培育未來創新者

首屆「城市創科大挑戰」以「智創香港新常態」為主題，參賽者可就「環境的可持續發展」和「保持社交聯繫」兩個議題提供創科方案。比賽共有四個組別，分別為「小學組」（小一至小三及小四至小六）、「中學組」（中一至中三及中四至中六）、「大學/大專組」及「公開組」。主辦單位收到逾740項參賽方案、超過1250名參賽者以個人或組隊方式參與，接近95%來自香港，其餘則來自內地、英國和澳洲等18個經濟體。經首階段評審後，共有300項方案入圍9月的準決賽，120項方案進身10月15日決賽後；最終選出24支隊伍進入10月16日總決賽。

為了加深年輕一輩對創科的認識，比賽自去年12月啓動後，舉行了一系列培訓活動，包括「創庫大師班L-I-V-E系列」、逾10場以「日常生活及新常態」、「創新、技術和創意構思」、「信念及前瞻」和「創業知識及商業管理技巧」為主題的網上講座。大會亦為近300名來自185間中小學的教師舉辦「Train-the-Trainers」教師工作坊，協助他們指導參賽學生。

特區政府投放逾1,300億港元

發展國際創新科技中心

近年香港投放大量資源推動創科，行政長官林鄭月娥在頒獎禮致辭時指：「雖然2020年1月開始爆發的新冠病毒疫情打亂或推遲了這項活動的舉辦，但我覺得正正為今次創科大挑戰提供了一個活生生的場景，甚至孕育了不少創科研發和應用的成果。過去4年，特區政府循八大政策方向推動創科發展，至今投放超過1,300億元落實多個項目，我有信心香港未來的創科發展會成就香港成為國際創新科技中心，與香港作為國際金融中心並駕齊驅。」

創新及科技局局長薛永恒表示：「創科就像跑馬拉松一樣，許多研發人員用畢生精力，尋求為人類福祉的科研項目。我們深信人才是推動創科發展的關鍵。同時，創科人才要從小培養，『城市創科大挑戰』是一個擴闊視野的好機會，並且培養青少年關心社會，善用所學，協助解決社會問題。」

優勝方案獲研發支援

助創科概念落地應用

擁有出色的創科項目，也要懂得落實商品化。創新科技署署長潘婷婷表示：「今次比賽『大學/大專組』及『公開組』優勝方案，將得到研發資源和培訓，希望在未來6至9個月間，將創科項目應用在特定試點，包括政府部門或公營機構試用。這是一個重要的商品化階段，將創科概念變成真正落實的方案。」

科技園公司董事局主席查毅超表示：「科技園公司深信培養和吸納人才是將香港打造成世界級創科樞紐的基石。為此，我們一直積極與『官產學研』攜手合作，為有志成為我們未來創科領袖的人才提供機會，『城市創科大挑戰』正是科技園公司與政府攜手合作的絕佳例子，成功為香港具潛力的創科人才提供一展所長的舞台。」

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大學/大專組冠軍（環境的可持續發展）

學校：香港科技大學

參賽方案：Breer

由4位科大學生共同創立麵包啤酒公司Breer，是科技園公司「IDEATION」計劃培育的初創企業之一，獲得培訓及資金等支援。Breer透過回收未售出麵包，以代替釀製手工啤酒所需的大麥，未來更研究推出薄餅味的啤酒。公司行政總裁布思家（Anushka Purohit）表示：「麵包是經常被浪費的食物之一，我們團隊對社會創新領域感興趣，故想以這方案解決食物浪費問題。」

小學組冠軍 — 小一至小三（保持社交距離）

學校：東華三院蔡榮星小學

參賽方案：銀髮「腦」友記

6歲的梁文瑄很喜歡STEM及做實驗，她設計了機械人——銀髮「腦」友記，幫助照顧長者起居生活，例如陪伴打麻雀、餵食等。梁文瑄說：「祖母中風後行動不便，工人姐姐不可能每日24小陪伴在側，所以設計這個機械人，幫助有需要的長者。今次得獎很開心，最想將獎座送給祖母，將來亦希望成為科學家！」

公開組冠軍（保持社交聯繫）

公司：ConnectAR Limited

參賽方案：StoryTellAR

StoryTellAR專門設計用於教育的應用程式，透過擴增實境（AR）功能，讓教師及學生隨時自製數碼互動內容。程式ConnectAR Limited共同創辦人劉達文表示：「我們發現疫情期間許多學生『在家學習』，專注力比面授課堂低，故設計富趣味的教學程式。我很高興贏得首屆『城市創科大挑戰』冠軍，亦很享受參賽過程。」

中學組冠軍 — 中四至中六（保持社交聯繫）

學校：弘立書院

參賽方案：TapSpeech

TapSpeech是供病人及長者使用的手機程式（App），由李燊怡及俞樹人共同研發。程式方便病人及長者跟醫護及照顧者溝通，介面設計簡單，並設有緊急警鐘功能以通知醫護。俞樹人表示：「我學習編程3年，參賽前以為開發程式很易，後來才發現自己不甚了解。幸好大會舉辦許多工作坊，有專人分享技術及意見。」

推動香港創科精神，需要公眾一起參與，大家可於「城市創科大挑戰」官方網站（https://citytechgc.hk/）參閱得獎隊伍方案，感受熾熱的創科氛圍。

以上資料由香港科技園公司提供