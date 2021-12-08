微博一手中籤率逾47% 暗盤每手最多蝕336元

定價較ADS昨盤前溢價近5%

根據微博公告，是次公開發售超購1.67倍，國際配售超購4.5倍。有7689名散戶申請認購一手，中籤率47.24%，有兩名「頂頭槌飛」大戶，抽中近17.2萬股，以輝立暗盤收市價計，未計孖展息及其他手續費，已蝕近289萬元。暗盤方面，該股昨日於輝立暗盤收報256元，跌6.158%，以每手20股計，每手帳面蝕336元；於富途收報258元，跌5.43%，每手帳面蝕296元；於耀才收報261元，跌4.33%，每手帳面蝕236元。

商湯孖展超額認購僅1.8倍

其他新股方面，港產人工智能（AI）企業「獨角獸」商湯集團（0020）昨首日孖展表現慢熱，綜合14家券商數據，孖展額16.74億元，超額認購僅1.8倍，當中富途借出9.3億元，耀才及輝立各借出2億元。此外，綜合11家券商數據，中國移動遊戲開發商及發行商青瓷遊戲（6633）昨日孖展額13.54億元，超購10.38倍，當中輝立借出6.6億元，華盛借出5.96億元，富途借出8200萬元。至於康耐特光學（2276）則尚未獲足額認購，孖展額僅4313萬元。

明報記者

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