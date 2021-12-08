友邦李源祥：港宜維持獨特門戶角色

文德華：勿低估其他金融中心競爭

保險業聯會主席文德華在同一場合中表示，香港保險業不容低估來自其他國際金融中心的競爭，例如香港正努力重新發展財產保險業務，不過新加坡等地區過去20年建立供應鏈、保險等專業人才，很難從他們贏回市場，因此建立人才和服務中小企能力相當重要。另外，香港保險業也需要將過去數十年累積解決退休、健康缺口的經驗，轉變為實際的競爭優勢吸引客戶。香港保險業在定價和人才有長期系統挑戰，需要將它們轉變為機遇和長處。文德華表示，過去數十年已有逾百萬個內地訪客曾購買香港的醫療、儲蓄產品，目前中港通關未能正常通關，對服務內地訪客業務造成挑戰，在內地設立服務中心是其中一個解決辦法，但認為還需要更多。

張雲正：監管思維由「治療」轉「預防」

此外，保監局行政總監張雲正在在同一論壇表示，保險監管思維正由「治療性」轉變為「預防性」，當局改變了檢視保險公司監管的方法，會多花資源監管風險較高的險企向他們給予指引，讓他們改善。

保監局上月公布成立業界開放應用程式介面（API）小組，張雲正表示目前小組有31名成員，有意再增加更多，正在尋找應用場境和預備先導計劃，預期至明年底時，會推出API架構和相關的指引，讓險企可與其他行業的伙伴合作。他期望屆時可進入由金管局主導的商業數據通（CDI）平台，讓保險業界有更多數據可做分析。