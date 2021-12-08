中原銀行285億人幣併河南3內銀

資產規模合計近1.2萬億

中原銀行於10月底已公告表示，將就收購合併交易召開股東特別大會進行表決。該行指出，完成合併後，將承繼各目標銀行的所有資產、負債、業務、僱員、合約以及其他權利及義務；另在完成交易後，計劃以初步代價不多於90億元，向潛在買家出售旗下若干信貸資產及其他金融資產。

目前在港上市的河南省內銀包括中原銀行及鄭州銀行（6196），以資產總額計，中原銀行目前稍勝鄭州銀行，截至今年6月底止，中原銀行資產總額約7530億元，鄭州銀行則約5720億元。今次合併完後，雙方規模差距將進一步拉遠。

有內媒統計顯示，自去年至今，山西、陜西、遼寧及四川等地已有十多宗中小銀行合併重組個案，涉及逾30家銀行，當中又以農商行為主。有分析認為，近年掀起的區域中小銀行重組，一來是從政策層面上看，重組有助集中區域內的資源支持當地實體經濟，有利區域城商行或農商行發展；其次是透過合併引入有實力的戰略投資者，推動中小銀行持續發展。