中國上月出口增22% 續創新高

進口升幅更大 順差降至717.2億美元

11月出口按月上升8.4%，出口佔比較高的機電產品按月增9%，高於整體水平，其中手機出口按月增長11%。新一波新冠肺炎疫情出現，令紡織品和醫療儀器的按月增長也加速。

廣發證券首席經濟學家郭磊表示，中國今年出口增長趨勢沒有減速，是受惠於外需在疫後修復、其他國家供應鏈受損，以及航運受阻減少每月出口波動。雖然明年中國出口，會因海外製造業庫存偏高、價格周期下降、航運阻塞紓緩等因素減速，出現周期性放緩，但東南亞疫情仍然存在，因此也不會有強勁下跌。

外匯儲備達3.22萬億美元 連升兩月

進口方面，增長以原材料為主，煤炭進口按年上升7.63倍，原油和成品油亦分別上升80%和102%。郭磊表示，上游商品進口增加受「保供穩價」政策帶動，而機電產品按年進口增43.5%，為下半年首次加速，反映了「拉閘限電」紓緩，有助改善製造業的短期投資。

人民銀行同日公布，截至11月底的外匯儲備有3.22萬億美元，按月增加0.15%，連續第二個月上升，以特別提款權（SDR）計算，則為2.3萬億SDR，較上月增加1.19%。