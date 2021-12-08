英特爾擬拆自動駕駛上市 Mobileye估值或逾3900億

Mobileye為一家以色列科技公司，英特爾在2017年以150億美元收歸旗下，專門研發及生產自動駕駛系統中使用的鏡頭半導體系統。該公司在2014年曾上市。Mobileye自英特爾收購之後收入增加了3倍，在今年第三季達3.26億美元，按年增長39%，該季英特爾的收入為190億美元。

搞局基金Third Point施壓求變革

今年2月才上任英特爾行政總裁的Pat Gelsinger周二在《華爾街日報》的訪問中表示，分拆Mobileye是因為愈來愈多投資者對自動駕駛汽車感興趣。「我們認為這業務的價值並未充分反映，把它上市有利釋放價值」。

英特爾在今年初之前一直面對搞局基金Third Point施壓，要求公司大刀闊斧改變策略。Gelsinger在這背景下出任行政總裁，他上台後承諾有重大投資以提升英特爾工程水平，以及建立替客戶製造晶片的能力。他表示會投資超過1000億美元在美國及海外建立晶片生產設施，早前曾有意以300億美元收購生產商GlobalFoundries，後來GlobalFoundries決定自行上市。Gelsinger周二在一個聽眾為汽車行業高管的場合中說，到2030年，高級汽車五分之一成本將來自所需的半導體，在2019年這比例只是4%。

與此同時，三星電子公布重整架構並撤換原有的行政總裁。

三星高層人事變動 料加強半導體業

原為原件以外其他科技部件行政總裁的Kyung Kye-hyun將出任原件部門行政總裁，主領半導體業務。原為電視業務行政總裁的Han Jong-hee將擔任手機及消費產品部門合併後新部門的行政總裁。

Kyung及Han現年分別58及59歲。根據最新一個季度的財報，三星電子四分之三的經營溢利來自原件部門，電視業務佔比已不斷下降。三星副會長李在鎔今年8月出獄後不久，三星即宣布在未來3年投資超過2050億美元加強半導體業務，較之前的預算增加三分之一。今次架構重整及委任新總裁，估計是要為追趕同業台積電(台：2330)鋪路。

（綜合報道）

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