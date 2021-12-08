美1.75萬億法案資助電動車 馬斯克批「無必要」

「富人稅奪走卓越人士資本很糟糕」

馬斯克認為法案不應被通過的原因是若再不削減政府開支，政府一直入不敷支，將有更差及瘋狂的事情會發生，令美國財赤更嚴重及經濟狀况惡化。他又強調，政府的角色應是「裁判」，而非落場的「球員」，政府應該「讓路，而非阻撓前進」。

他亦重申反對徵收「富人稅」，因這是資本錯配，從展示卓越才能的人手中奪走資本，再交予表現差的人是毫無意義及糟糕的。

馬斯克在論壇上亦被問及對中國及美國看法，他表示美國長久以來一直是全球最大經濟體，但他亦看好中國的經濟發展前景，認為未來中國經濟規模將達到美國的兩倍到三倍。

雖然特斯拉與中國有着「良好的關係」，但他不會毫無保留地支持中國的一切所為，一如他不會毫無保留地支持美國或任何國家的行為一樣。

（綜合報道）

[國際金融]