上季新增無抵押貸款 低評級消費者佔逾半

顯示金融機構風險取態改變

所有信貸級別的新增貸款宗數均有增長，但以優良及以下（即CC至JJ級）信貸級別的增幅最明顯。信用卡方面，優良及以下信貸級別的新增貸款宗數於第二季按年升31.1%，增幅高於整體。私人貸款亦呈類似趨勢，今年第二季，優良以下信貸級別消費者的新增貸款宗數增約36%，而優良及以上（即AA至CC級）信貸級別消費者的新增貸款宗數則升近22%。

環聯認為，貸款宗數增長勢頭料將延續至下一季。報告顯示第三季無抵押循環貸款查詢宗數升幅達到兩年高位，按年大升97.8%，同期信用卡查詢宗數按年增近15%。預料近期新增貸款的增長，將會帶動未來數季的應繳款項結欠相應上升。

環聯：新貸宗數大增 扭疫情負面影響

環聯香港區行政總裁林嘉儀稱，失業率處於疫情以來的最低水平，以及近月消費券帶動零售消費回升，新增貸款宗數顯著增長，逐步扭轉疫情的負面影響，而受到最近數季不斷改善的逾期還款率帶動，各類財務機構承擔風險的意願增強，滿足消費者信貸需求。