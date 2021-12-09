《金融時報》︰中國擬設VIE黑名單

報道引述消息稱，上述名單由國家發改委、商務部、證監會和央行等官方機構制定，目前未知牽涉範圍的廣泛程度，但有可能包括個人信息等涉及國家安全問題的行業。另有消息人士透露，未來中國VIE將會「名存實亡」，屆時外國資金或轉向流入傳統行業，而非科技業，但傳統行業本身不需要利用VIE引入外國資本。

不過，內地官媒《經濟日報》同日發表評論文章，指中證監及相關監管部門對企業選擇境外上市持開放態度，並會充分尊重企業依法合規自主選擇上市地，並強調中國堅持資本市場雙向開放的政策取向不會改變。

至於美國實施《外國公司問責法》細則推出後，預料企業短期內赴美上市難度會加大，而中美監管部門正就相關合作展開多輪溝通。

小鵬汽車：退市風險或為「幾年後的事」

在美國及香港均有上市的小鵬汽車（9868）副董事長兼總裁顧宏地接受彭博電視訪問時稱，密切關注在美上市的中概股，但認為相關退市風險或為「幾年後的事」，而中美之間仍有時就審計問題協商。

他續稱，集團已就任何有關上市的意外情况作好準備；由於集團在美國和香港雙重上市，倘若將來真的要從美國退市，集團股份仍可繼續在港交易。