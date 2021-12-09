易付達：消費券帶動裝機量增4倍 明年續引海外電子錢包

勞俊傑稱， 總結今年，公司商戶數穩健增長，明年有意引入日本電子錢包，為通關及全球邊境再開放作準備，公司目前已支援台灣第二大電子錢包「街口」在港使用。

勞俊傑表示，疫情下今年主要拓展香港市場商戶數，和推出多項增值服務，拓展業務多元化，公司最新與新加坡初創Atome合作，於現有的支付機中加入「先買後付」的支付方式，上月推出市場， eftPay主要負責商戶端、Atome則是負責用戶端。

於現有支付機增「先買後付」

勞俊傑透露， 於今年5月開始與對方接觸， 經過4至5個月的系統、技術對接和測試，目前與對方簽定一定的商戶數，有關市場數字有待Atome公布。

勞俊傑指出，於今年年中與中國平安（2318）旗下虛擬銀行平安壹賬通銀行合作，推出中小企借貸產品。雙方的合作經過金管局的批准，目前有逾過百家商戶對該計劃表示有興趣。

他又稱，公司與平安壹賬通銀行共同建構中小企計分系統，再根據各自的數據庫為中小企評分，然後由對方審批會否批出貸款。