「iBond 2021」成Google港財經最熱搜尋詞

第二為「比特幣價格」

熱搜排第二名是「比特幣價格」，比特幣自去年底的2.9萬美元急升，年內受內地政策監管，令比特幣價格大為波動，不過在10月曾升近6.8萬美元再創新高，近日受美國聯儲局加快收緊寬鬆預期影響，昨落至5萬美元水平。另外，非同質化代幣「NFT」，則列第十熱搜。

股市方面，有多隻今年初上市股份上榜，1月上市的「快手」（1024）排名搜尋榜第三，「諾輝健康」（6606）、「醫渡科技」（2158）亦列入十大。不過，隨市况轉差，近期新股網易雲音樂（9899）、商湯（0020）則沒入列。現有科技股則只有「小米股價」（1810）列入十大。美股漸受本港投資者關注，1月以受外國散戶大力吹捧而急升的「GME股價」，成第四熱門搜尋詞，上榜的還有「AMC」和「Tesla股價」。