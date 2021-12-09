太保壽險香港下月推產品

擬推大灣區養老服務「太保家園」

退休養老產品方面，阮瑞芬表示，該行計劃推出年金，也有意視乎監管批准，將產品結合太保在內地服務，例如包括有在粵港澳大灣區內提供的養老服務「太保家園」。她指該行目前有40名員工，預期至明年會增聘至70人，視乎業務需要而定。該行將以提供最佳客戶體驗，作為公司定位，例如會在理賠方面，聘用具有心理諮詢資格的員工，以照顧遇上不幸事件而索賠的客戶。

太保為繼中國太平（0966）、中國人壽（2628）以外，第三家進入香港壽險市場的大型內險公司，該行目前在港亦有產險業務。太保壽險總經理蔡強表示，進入香港市場是該行國際化的「排頭兵」，因為香港保險高度市場化和國際化，經驗有助向內地母公司借鏡，協助太保轉型，也是培養國際化人才的平台。