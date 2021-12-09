亞馬遜AWS大癱瘓 Netflix Slack等客戶服務受阻

據報道，直到美東時間同日傍晚6點左右，AWS狀態顯示許多服務已經恢復，依賴AWS的各項服務或遊戲也陸續重新運作，但連線狀態比平時慢且不穩定。

彭博社引述消息人士稱，今次事故一度令亞馬遜與數千司機的通訊系統中斷，導致貨車送貨服務無法抵達配送地址，須重新規劃物流。Amazon電商的部分倉庫亦無法正常運作。當中自動化貨架無法運行，倉儲設施被迫暫時關閉，而Amazon Flex送貨服務也受影響。

蘋果早段升穿174美元再創新高

亞馬遜股價早段偏軟。美股三大指數連升兩天後，早段窄幅上落。《日經亞洲》引述知情消息人士稱，受供應鏈緊張等因素影響，蘋果（美：AAPL）iPhone 13於9月和10月的產量，較之前的計劃減少20%，供應問題仍有進一步惡化風險。不過摩根士丹利（美：MS）分析師休伯蒂（Katy Huberty）看好其擴增實境（Augmented Reality，簡稱AR）頭戴裝置及自動駕駛汽車等新產品的前景，將蘋果目標價上調至200美元。蘋果股價早段升穿174美元，再創新高。

AWS是美國最大的雲計算服務供應商，向多家大型企業提供運算、儲存及上網服務。根據互聯網故障偵察網站Downdetector的數據，用戶在美東時間周二上午10時45分（香港時間晚上11時45分）左右開始匯報亞馬遜網絡服務受阻。約半小時後，已收到逾1.1萬個服務停頓的報告。Downdetector稱，服務中斷集中在紐約、華盛頓及芝加哥。大量亞馬遜的服務中斷，包括其串流媒體服務Prime Video、Prime Music、語音助手Alexa、視頻會議工具Chime及家居安全系統Ring。

亞馬遜稱，AWS服務受阻後不久，就開始調查波士頓、休斯頓和芝加哥等大城市的錯誤率和控制台問題，確定事件與網絡設備有關，並與應用程序編程接口（API）相關，影響到客戶管理其AWS雲計算服務。

數據公司：Netflix流量銳減26%

數據分析公司Kentik表示，Netflix幾乎所有的基礎設施都在AWS運作，AWS癱瘓期間，Netflix流量似乎銳減26%。散戶交易平台Public.com的部分用戶表示，由於交易服務受阻而蒙受損失。

10月初FB亦曾當機服務暫停

網絡工具監察網站ToolTester的數據顯示，過去12個月，亞馬遜的網絡系統經歷過27次服務中斷。最近幾個月，其他科技巨頭也曾出現服務受阻的問題。10月初， Facebook母公司Meta（美：FB）亦因路由器出問題引發連鎖反應，導致旗下Facebook、Instagram、WhatsApp等服務受阻。

（綜合報道）

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