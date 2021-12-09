李曉佳：「私人居屋」難解本港房屋根本問題

近年房屋供應新嘗試 衍生「小市場」

今次新世界建好生活提出的「私人居屋」，坊間已有不少議論，除輿論普遍盛讚發展商出力解決問題、建議樓價吸引及可滿足上車客外，亦對方案要求政府少收三分之二補地價、附近土地的連帶利益等有爭議。

近年港府在房屋供應上作出了不少新嘗試，例如綠置居、港人港地等，每種新嘗試都設下不同規限，期望在增加供應的同時，更準確地支援有需要人士上車，但各不相同的限制，衍生出不同的「小市場」，例如近期市場上出現不少綠置居轉售大賺個案，就是源於這種分割市場的做法。

筆者較關注的是項目會否變成一個「畸形市場」。首先，「私人居屋」的項目數量有多少？新世界建好生活的土地當然是來自新世界，單一發展商會有多少土地可供「非牟利」發展？ 其他發展商會否參與？政府會否介入協調，邀請其他發展商參與？

如果「私人居屋」最終只有寥寥數個項目面世，可能與社會期望出現落差；簡單而言是變成另一個綠置居，「幸運兒」低價買入單位，然後樓價因供應稀缺急升，吸引他們轉售賺錢離場，然後更多上車客瘋狂追捧；賺錢無好壞之分，但社會可能視為偏離項目原意。

此外，近年落成的居屋，不時出現管理費過高的爭議，部分每呎管理費高達3至4元，較不少新落成私樓更高；放在由發展商發展的「私人居屋」，情况可能更嚴重，不難想像買家會期望物業管理「私樓質素、居屋價錢」，社企又可否非牟利管理？

做法架牀疊屋 難成大量供應

筆者相信，解決目前香港房屋問題的最好方法，始終是大量增加房屋、尤其是資助房屋供應，當然這是「何不食肉糜」的說話，現實是短時間內難以促成；這個責任始終須由政府負起，若由單一發展商去做可能只是架牀疊屋；因以香港商業市場生態，其他發展商幾乎肯定不會加入，到時這邊一個綠置居、那邊一個私人居屋，倒不如集中火力鼓勵不同發展商統一以「土地共享」模式發展，提供更多土地、增加資助房屋供應，會否更加簡單？

[李曉佳 科技觀潮]