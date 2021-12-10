匯豐環球私銀：恒指明年底見28030

科指昨彈2% 恒指重上24000關

科指昨反彈，重上6000點，收市報6103點，升2.23%。恒指亦重上24,000點，收報24,254點，升257點或1.08%，成交額逾1251億元。阿里健康（0241）升6.37%，收報7.68元，是升幅最大的藍籌。萬國數據（9698）收報53.9元，升7.69%，是升幅最大的科指成分股。

截至昨晚11時半，恒指夜期報24,095點，低水160點。

北水南下合計昨淨流入21.83億元，是連續12日淨買入港股，為今年1至2月以來最長。外資昨淨買入內地A股216.56億元人民幣，今年5月下旬以來最多。上證綜指昨升0.98%，深成指升1.23%，滬深300指數升1.66%。

匯豐環球私人銀行昨發表明年投資展望，對環球股票持偏高比重配置，並偏好美國、歐洲、亞洲股票。范卓雲指，明年全球經濟從疫後重啟階段過渡至經濟擴張周期中段，在此階段股市回報將較緩慢但維持穩健，該行料通脹明年內放緩，預計聯儲局下周議息會議後宣布加快退市，每月減買債規模會由目前150億美元增至300億美元，明年3月完成退市，明年6、9月皆會加息，但加息速度將較過往美國的緊縮周期緩慢。

她又表示，該行對中國股票和中國美元債券保持中性觀點，預計未來數月內地將推出更多具針對性的政策寬鬆措施，包括降低存款準備金率，而政府有可能推出高達2萬億元人民幣的科技革新和綠色投資刺激計劃，可望支持明年國內生產總值增長5.6%。人民幣匯價方面，該行料明年底微貶至6.55水平。