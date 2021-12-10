中國上月通脹2.3%逾一年高 與PPI差距收窄

食品能源價漲推高CPI

11月通脹上升，主要受食品因季節消費需求，以及短期豬肉供給偏緊等因素上漲，影響CPI上升0.49個百分點，燃料價格亦有所上升。扣除食品和能源價格的核心CPI則只按年上升1.2%，較10月份下跌0.1個百分點。

PPI方面，11月份的煤炭和黑色金屬開採業的出廠價格，按月下跌4.9%和6.3%。國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，隨着「保供穩價」政策不斷加強，煤炭和金屬等能源和原村料價格快速上升已初步遏制。

彭博經濟研究預期，PPI和CPI的差距將繼續縮小。PPI因穩定物價措施略失上升動力，CPI因為食品價格而回升，但情况仍相對溫和，不會阻礙人行進一步寬鬆政策。該行報告認為，人行將繼續把支持經濟成長放在更優先的位置，預計明年仍會將銀行存款準備金率，再下調0.5至1個百分點。

社融存量升10% 信貸收縮完結

人行同日公布金融統計數據報告，社會融資規模增量為2.61萬億元（人民幣，下同），低於市場預期的2.7萬億元，但較10月多增1.02萬億元。11月社融存量按年上升10.1%，反映最近一年的信貸收縮完結，去年10月到今年10月，社融存量增速累計下降3.6個百分點。

11月底，廣義貨幣（M2）餘額按年增長8.5%，低於市場預期的8.7%，增速按月和按年分別低0.2和2.2個百分點。狹義貨幣（M1）按年增3%，低於市場預期2.5%。新增人民幣貸款為1.27萬億元，低於市場預期的1.56萬億元。