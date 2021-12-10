中紀委不滿央行獨立論 查兩前官員 《華爾街日報》︰降準非人行原意

明報記者

《華爾街日報》昨日報道，中國央行長期以來一直提倡央行官員所說的「政策紀律」，一直認為放鬆信貸只加劇投機性泡沫。雖然人行官員一直強調沒有必要大規模注入流動性，但最高層領導人決定加強對經濟的扶持。人行在本周一宣布全面降準。

央行曾指寬信貸加劇投機泡沫

事實上，在11月初，中紀委駐人民銀行紀檢監察組組長徐加愛表示，過去一個時期，金融領域全面從嚴治黨基礎薄弱，金融「特殊論」、央行「例外論」傾向突出。

針對這種情况，中紀委駐人行紀檢組到金融穩定局、貨幣政策司、金融研究局、黨委組織部等司局講黨課，如針對「央行獨立性」論調，專門到貨幣政策司講黨課，着重闡述如何認識貨幣政策的政治性、人民性、針對性、實效性。

《華爾街日報》又報道，紀檢人員傳遞了一個異常嚴厲的資訊：北京不會容忍任何有關央行獨立性的言論；中國央行就像政府的任何其他部門一樣，都要聽從黨的指揮。

報道又透露，前人行官員周學東及王永紅正接受調查。資料顯示，周學東為原央行辦公廳主任及金融穩定局局長，曾兼任央行新聞發言人，亦曾負責包商銀行一案，當年是包商銀行接管組組長。包商銀行與肖建華「明天系」關係密切，2019年因不良信貸問題被人行、銀保監聯合接管，委託建行（0939）託管，直至今年初，包商銀行正式被裁定破產。

周學東曾任包商銀行接管組長

周學東在去年11月離開人行，履新國家開發銀行副行長一職。然而，周學東的資料目前已在國開行的官網被刪除，原因不明。無獨有偶，當年的包商銀行接管組副組長李國榮，在今年7月已因涉嫌嚴重違紀違法，接受中紀委調查。

至於王永紅，今年10月已被中紀委公告指涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。王永紅曾任人行科技司司長，主要研究互聯網金融領域，曾針對數字貨幣及網絡銀行發展模式以及監管思路刊登文章。

《華爾街日報》報道，目前無法確定周學東和王永紅因何受到調查，亦無法聯繫他們發表評論。