易綱：恒大事件按市場法治原則處理
文章日期：2021年12月10日
【明報專訊】人民銀行與金管局昨合辦香港國際金融中心與展望聯合研討會，人民銀行行長易綱表示，近期美元債市場波動，上周五，恒大（3333）發布了可能無法履行擔保責任的公告，部分香港投資者也比較關注。他表示，香港作為成熟的國際金融中心，已建立一整套高效的金融運作體系，對於相關問題的處理有清晰的法律規定和程序。短期個別房地產企業出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。
「短期個別內房風險
不影響中長期市場正常融資功能」
易綱續稱，人行始終堅持營造公平的市場環境，將督促有關企業及其股東按照法律和市場規則的要求，妥善處理好自身債務事宜，依法公平保護各類債權人利益，恒大的風險是市場事件，將按照市場化、法治化原則予以妥善處理，債權人和投資者的權益將依法保障。
易綱表示，近年貿易保護主義有所抬頭，疊加新冠疫情影響，全球經貿活動面臨衝擊，香港作為自由港受影響比較明顯，而人行將一如既往支持香港國際金融中心建設。他並提到香港在離岸人民幣業務上全球領先，截至目前，香港在跨境人民幣支付中佔比接近50%，在離岸人民幣存款中佔比接近60%，在離岸人民幣債券發行中佔比超過80%。
人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春在同一場合表示，早前已與金管局簽署備忘錄，在技術層面測試跨境數碼人民幣，首階段技術測試邀請香港市民開立數碼人民幣錢包，使用基本功能包括數碼人民幣增值、轉帳，向特定商戶進行支付，目前進入第二階段，探索數碼人民幣系統與香港轉數快連接，這將會在毋須改變本地居民支付習慣下，更加改善支付效率。
穆長春：探索數碼人幣系統連接港轉數快
穆長春以應用場景為例，指若內地旅客來港旅遊，可以用數碼人民幣支付予香港商戶，而香港商戶所收取的會是港元，不會出現貨幣替代的情况。