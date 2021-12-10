中證監：完善境外上市監管制度將推動「ETF通」

「港國際金融中心地位只會進一步強化」

申兵又提到，將持續完善互聯互通機制，推動將ETF納入互聯互通標的，抓緊完善交易日曆安排。

他表示，中國正進入高質量發展新階段，要求資本市場更好發揮推動科技創新及實體經濟轉型升級的樞紐作用，這需要香港國際金融中心繼續發揮作用，也將為香港帶來更多發展機遇。他強調，未來香港作為國際金融中心的地位只會進一步強化。

香港證監會行政總裁歐達禮在同一場合表示，近日有不少報道指在美國上市的中概股或回流香港，認為這在一定程度已發生，因已有中概股在港第二上市；他不評論回流背後的地緣政治，但認為若大批中概股從美國退市，對中國資產有興趣的環球投資者，會將投資集中於可以有渠道進入中國的地方，包括香港，透過已建立多年的互聯互通渠道投資內地企業。

歐達禮又稱，香港與內地有部分假期日子不一，認為有需要研究如何將互相的交易同步，包括要與內地討論增加港股交易日數。

歐達禮：中港假期不一 需研究交易同步

此外，工行（1398）副行長張偉武表示，若監管政策能作修訂，容許海外投資者可選擇股息以人民幣收取，這將有利香港發展人民幣市場，亦刺激香港金融機構豐富他們的離岸人民幣產品。