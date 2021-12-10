華夏基金推中國A50 ETF 稱MSCI指數行業配置平均

明報記者 歐陽偉昉

華夏基金將推出港元（2839）、人民幣（82839）和美元（9839）三種貨幣的ETF，上市價為每單位28.1544元人民幣，每手50份為單位，入場費約1700港元，管理費為每年0.3%，預計首日掛牌會有2億美元資金投入。南方東英則推出港元櫃枱的MSCI中國A50 ETF（3003），定價為每單位7.8元，每手100單位，入場費約780元，管理費為每年0.99%，已有約1.2億美元初始投資。

推港元人幣美元ETF 入場費約1700元

相對目前主流追蹤的富時A50指數，華夏基金業務拓展部副總裁麥榮發指出，MSCI A50編成時會從11個行業選擇的龍頭股，金融、工業、日常消費品、信息技術均佔約一成，行業配置較平均，富時A50在金融股加上日常消費品股的市佔合共六成，新經濟和科技佔比較低，因此MSCI A50可更接近中國經濟的結構。

此外，麥榮發表示，MSCI A50包括了關注度較高的股票，例如電動車電池股寧德時代，而富時A50則沒有。指數在今年8月成立，回溯過去1個月至5年的表現，均跑贏富時A50指數。他看好該ETF在明年的資產管理總值（AUM）可至10億美元。至於會否推出該ETF的槓桿或反向產品，曾春偉則表示會探索可能性。

華夏基金：ETF明年AUM可達10億美元

MSCI中國A50期貨在港推出以來，截至本周三（8日）的日均成交額有6.32億美元。內地首批MSCI中國A50 ETF上月在滬深交易所上市，首個月的募資額有330.6億元人民幣，日均交易額為84億人民幣。南方東英總裁丁晨表示，MSCI A50指數ETF生態完善，行業分佈平衡，以及容易投資於行業板塊龍頭股，相信可重燃國際投資者對A股的熱情。