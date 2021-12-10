恒隆：商戶銷售重返2018年零售逾八成水平

劉靜雅指出，集團已經在九龍灣淘大商場引入Taste x Fresh銷售鮮活產品，配合在家煮食需求，亦吸引區外客流。該商場三期亦引入東九龍首間Don Don Donki，料於明年1月開業，佔樓面約3萬方呎，並開店至凌晨一時。該商場亦將戲院轉型及提升，冀打好基礎去面對區內新商場競爭，亦藉此驅動人流及商戶銷售。

引入新商戶新元素 保持競爭力

在核心商業區旺角家樂坊，劉靜雅說，已經開設Aeon Style店引進日本商品，吸引未能外遊的消費者。雖然境外遊客未重臨，但他們亦在商場引入較多與休閒生活、體育相關商品租戶，並在中環的商舖引入新的高級食肆。他們亦在3月尾開設hello賺分App，至8月尾已有10多萬消費者下載，連繫逾600個商戶，商戶銷售比未推出App前大增兩倍，整體社區商場人流較前提升20%至30%。她又稱，將會推Go Shopping消費獎賞，推動聖誕新年檔期消費，冀將上半年在港租務下跌12%的情况收窄。