恒隆：商戶銷售重返2018年零售逾八成水平
文章日期：2021年12月10日
【明報專訊】恒隆地產（0101）副董事（香港業務總監）劉靜雅昨日表示，集團旗下在港商場受本地消費復蘇及消費券帶動，現時商戶的銷售已回復到2018年的零售逾八成水平，但因為未通關，銷售尚未完全恢復。她說，將來通關落實與否，集團的商場都會引入新商戶及元素，保持競爭力，又認為隨着新冠疫情穩定下來，商戶已不太需要措施支援。
劉靜雅指出，集團已經在九龍灣淘大商場引入Taste x Fresh銷售鮮活產品，配合在家煮食需求，亦吸引區外客流。該商場三期亦引入東九龍首間Don Don Donki，料於明年1月開業，佔樓面約3萬方呎，並開店至凌晨一時。該商場亦將戲院轉型及提升，冀打好基礎去面對區內新商場競爭，亦藉此驅動人流及商戶銷售。
引入新商戶新元素 保持競爭力
在核心商業區旺角家樂坊，劉靜雅說，已經開設Aeon Style店引進日本商品，吸引未能外遊的消費者。雖然境外遊客未重臨，但他們亦在商場引入較多與休閒生活、體育相關商品租戶，並在中環的商舖引入新的高級食肆。他們亦在3月尾開設hello賺分App，至8月尾已有10多萬消費者下載，連繫逾600個商戶，商戶銷售比未推出App前大增兩倍，整體社區商場人流較前提升20%至30%。她又稱，將會推Go Shopping消費獎賞，推動聖誕新年檔期消費，冀將上半年在港租務下跌12%的情况收窄。